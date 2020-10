Il killer di Nizza non è stato segnalato dalla Tunisia. Macron ringrazia l'Ue: "Siamo una famiglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo che ha assassinato tre persone a Nizza, indentificato nel tunisino Aouissa Brahim, di 21 anni, clandestinamente sbarcato a Lampedusa il 20 settembre scorso e successivamente destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni, non era mai stato segnalato dalle autorità tunisine, al contrario di altri, e non era neanche segnalato sotto il profilo della sicurezza nei canali di intelligence. Lo si apprende da fonti del Viminale.L'attacco all'arma bianca è avvenuto ieri mattina verso le 9:00 a Nizza, nei pressi della basilica di Notre-Dame. Il bilancio è di tre morti e diversi feriti. La polizia ha fermato l'aggressore subito dopo l'attacco.L'aggressore è rimasto ferito durante il fermo da parte della forze dell'ordine. Tutta la nazione è al fianco dei nostri concittadini cattolici, ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Il capo dello Stato ha condannato "un attacco terrorista islamista". La presenza dei militari sul territorio francese passerà da 3 mila a 7 mila "nel quadro dell'operazione Sentinelle", ha annunciato. Siamo una famiglia, ha detto ancora commentando la dichiarazione congiunta del Consiglio Ue a sostegno del paese. "Uniti di fronte alle sfide. Insieme per difendere i valori che sono alla base della nostra Unione. A tutti voglio dire: grazie per il vostro sostegno", ha scritto Macron su Twitter.(Rin)