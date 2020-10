Cina: Xi Jinping, pronti per una strategia scientifica internazionale più aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con i migliori scienziati di tutto il mondo e con le organizzazioni scientifiche e tecnologiche internazionali per attuare una strategia scientifica internazionale più aperta, inclusiva e reciprocamente vantaggiosa. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese, Xi Jinping, in un messaggio video alla terza edizione del World Laureates Forum, il Forum mondiale che riunisce i migliori scienziati del mondo. Xi ha elogiato il grande contributo che gli scienziati hanno dato nella cooperazione internazionale sui vaccini e lo sviluppo di farmaci contro il coronavirus. Il leader cinese ha inoltre invitato gli scienziati a concentrarsi su questioni quotidiane, come il cambiamento climatico e la salute pubblica, e intensificare gli sforzi per promuovere il benessere dell'umanità. Xi ha affermato che il Paese è impegnato a rendere l'innovazione una forza trainante per lo sviluppo: "La Cina accoglie con favore gli scambi di idee, sperando che gli scienziati possano lavorare insieme per migliorare la cooperazione e promuovere la causa della scienza". Il forum, che si tiene a Shanghai dal 30 ottobre al primo novembre, vedrà la partecipazione di circa 140 vincitori di premi di livello mondiale, tra cui 61 premi Nobel, secondo il comitato organizzatore. Il forum, che è stato avviato nel 2018 dalla World Laureates Association (Wla), è organizzato da due anni dal governo municipale di Shanghai. (Cip)