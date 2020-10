Usa: Biden, Equality Act sarà priorità nei primi 100 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è impegnato a fare del cosiddetto "Equality Act". una priorità nei suoi primi 100 giorni di mandato. In un'intervista a "Philadelphia Gay News", pubblicata mercoledì, Biden ha detto che la legislazione sui diritti Lgbtq+ sarà una delle sue priorità se l'anno prossimo vincerà la Casa Bianca e i Democratici controlleranno sia la Camera che il Senato. "Farò della promulgazione della legge sull'uguaglianza una delle massime priorità legislative durante i miei primi 100 giorni - una priorità a cui Donald Trump si oppone", ha detto Biden al giornale. "Questo è essenziale per garantire che nessun futuro presidente possa mai più rinunciare ai diritti civili e alle tutele per gli individui Lgbtq+, anche per quanto riguarda l'alloggio". Biden si è anche impegnato a garantire l'applicazione "immediata e completa" della legge sull'uguaglianza in tutto il governo federale. (Nys)