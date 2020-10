Usa: coronavirus, la contea di El Paso impone il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Ricardo Semaniego, della Contea di El Paso, nel Texas, ha annunciato ieri, 29 ottobre, l’inizio di una chiusura generalizzata di tutti i servizi non essenziali per un periodo di due settimane, nel tentativo di rallentare la propagazione della Covid-19. “Le nostre strutture ospedaliere hanno esaurito la capacità, e i nostri professionisti sanitari sono sotto stress. Se non rispondiamo, rischiamo di assistere a livelli di decessi senza precedenti”, ha dichiarato Semaniego. Il giudice ha precisato che il lockdown, scattato alla mezzanotte di oggi, non interesserà i servizi essenziali, come negozi di alimentari, scuole, farmacie e strutture sanitarie. Il blocco della contea giunge proprio in concomitanza con le elezioni presidenziali Usa in programma il prossimo 4 novembre: Semaniego ha dichiarato che il voto verrà considerato una attività essenziale. La contea di El Paso conta attualmente 14.359 casi di coronavirus, ed un numero crescente di ospedalizzazioni. Semaniego aveva già ordinato un coprifuoco dalle ore 22 nel tentativo di limitare i contagi.(Nys)