Usa: la campagna di Biden critica Facebook per il blocco ai messaggi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha puntato l’indice contro il social media Facebook nella serata di ieri, 29 ottobre, dopo che migliaia di messaggi elettorali di entrambi gli schieramenti politici Usa sono stati bloccati in quella piattaforma a causa di un un problema tecnico al sistema di blocco pre-elettorale dei messaggi politici. Facebook ha annunciato il mese scorso il blocco di tutti i nuovi messaggi politici nella settimana precedente le elezioni presidenziali del 3 novembre. Il blocco temporaneo è entrato in funzione in 27 ottobre, ma il sistema è incappato “in una serie di problemi non identificati” che hanno causato anche il blocco di messaggi politici ed elettorali già circolanti su quella piattaforma. Il problema tecnico ha interessato sia la campagna elettorale di Donald Trump che quella di Joe Biden. Ieri Rob Flaherty, direttore digitale della campagna di Biden, ha duramente criticato il social media in un comunicato inviato al quotidiano “Politico”, accusando Facebook di non aver affrontato il problema “con chiarezza”, e di non aver precisato come intenda risolverlo. (Nys)