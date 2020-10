Giappone: il settore dei servizi grava sull’occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Giappone si è attestato al 3 per cento nel mese di settembre, invariato rispetto ad agosto, secondo i dati pubblicati oggi, 30 ottobre, dal Dipartimento di statistica di quel paese. Il tasso di disoccupazione resta dunque ai livelli massimi da maggio 2017, quando aveva toccato il 3,1 per cento. La ripresa del settore manifatturiero giapponese non è evidentemente bastata a compensare il danno occupazionale causato dalla pandemia di coronavirus. Il dato relativo alla disoccupazione pone un dilemma al nuovo governo del primo ministro Yoshihide Suga, che ha incoraggiato i cittadini giapponesi a cenare nei locali e viaggiare nel paese per sostenere la ripresa dei servizi e dei consumi, nonostante il rischio sul fronte sanitario. Secondo Junichi Makino, economista di Smbc Nikko Securities, “il governo sembra aver deciso che è più importante rilanciare l’economia, anziché tentare di contenere del tutto i contagi”. Come anticipato da fonti governative nei giorni scorsi, il governo potrebbe decidere id prorogare oltre il mese di gennaio i sussidi per i giapponesi che viaggiano o cenano fuori casa. (segue) (Git)