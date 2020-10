Giappone-Corea del Sud: Tokyo sollecita Seul a proporre soluzione alle dispute storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha sollecitato la Corea del Sud a presentare una soluzione accettabile alla disputa riguardante lo sfruttamento del lavoro in tempo di guerra. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri giapponese, all’indomani dell’incontro di lavoro tra funzionari dei due paesi ospitato da Seul. Secondo la nota, il direttore del dipartimento per gli Affari di Asia e Oceania del ministero degli Esteri, Shigeki Tanizaki, ha avvertito la controparte, Kim Jung-han, che la vendita coatta degli asset sequestrati dalla magistratura sudcoreana all’azienda Nippon Steel, accusata di sfruttamento del lavoro in tempo di guerra, comporterebbe una “situazione estremamente grave” per le relazioni bilaterali, già in crisi dallo scorso anno proprio a seguito del riemergere delle dispute storiche tra i due Vicini asiatici. Il funzionario sudcoreano ha replicato citando la necessità per il Giappone e le aziende giapponesi di “dimostrare maggior sincerità nella volontà di risolvere il problema”, ed ha ribadito la sollecitazione al Giappone di revocare i controlli alle esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud. (segue) (Git)