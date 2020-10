Coronavirus: Usa, conquista consensi la proposta di Biden di rendere obbligatorie le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli Stati Uniti si dirige verso quello che alcuni esperti di salute pubblica avvertono che potrebbe essere un "inverno buio" di malattia e morte causate dal coronavirus, un gruppo crescente di esperti si sta coalizzando intorno alla proposta del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, a rendere obbligatoria per legge la mascherina. Lo riporta il "New York Times". Nell'ultima settimana, una serie di eminenti esperti di salute pubblica - in particolare il dottor Anthony Fauci, il principale e più celebre specialista di malattie infettive del governo, e il dottor Scott Gottlieb, un ex commissario per il cibo e i farmaci sotto il presidente Trump - hanno detto che è giunto il momento di prendere seriamente in considerazione un obbligo nazionale per frenare la diffusione del virus. All'estero, il presidente russo Vladimir Putin questa settimana è diventato l'ultimo leader straniero a imporre un mandato nazionale per i cittadini di indossare le mascherine. Trump invece è profondamente contrario, mentre Biden ha ammesso che un ordine presidenziale di questo tipo incontrerebbe ostacoli legali. (Nys)