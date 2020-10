Malesia: ex premier Mahathir su attentati Francia, “musulmani hanno diritto di uccidere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro 95enne della Malesia e figura politica di primo piano di quel paese, Mahathir Mohamad, ha pubblicato una serie di tweet in merito ai recenti attentati di matrice islamista avvenuti in Francia, legati all’esibizione di caricature del profeta Maometto. Mahathir ha scritto di credere nella libertà di espressione, ma che quest’ultima non dovrebbe essere utilizzata per insultare il prossimo. Nel più controverso dei suoi messaggi, poi rimosso da Twitter, Mahathir ha però aggiunto che “i francesi hanno ucciso milioni di persone in passato. Molti erano musulmani. I musulmani hanno il diritto di arrabbiarsi, e di uccidere milioni di francesi per i massacri del passato. Dal momento che si punta l’indice contro tutti i musulmani e il mondo musulmano per quanto è stato fatto da una singola persona, i musulmani hanno il diritto di punire i francesi”. Le affermazioni dell’ex premier seguono l’attentato di ieri, 29 ottobre, presso la basilica di Notre Dame a Nizza, che ha causato la morte di tre persone. “L’uccisione non è un atto che posso approvare in quanto musulmano”, ha premesso Mahathir, a cui parere, però, “non ci si può aspettare di interpretare la libertà di espressione come il diritto di insultare una persona”. L’ex premier ha puntato l’indice anche contro il presidente Emmanuel Macron, per la sua difesa della laicità della Francia e per aver criticato l’Islam dopo i recenti attentati: “Macron non sta dando prova di civiltà”, ha scritto Mahathir. “Dimostra di essere molto primitivo”. (Fim)