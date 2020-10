Venezuela: ministro Esteri spagnolo, presentata nota di protesta contro governo Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Spagna ha presentato una protesta formale contro il governo del Venezuela per gli insulti diretti all'ambasciatore di Madrid a Caracas, Jesus Silva, dopo la fuga dell'oppositore Leopoldo Lopez dalla residenza diplomatica spagnola. Lo ha reso noto oggi il sottosegretario per gli Affari Esteri dell'America Latina e i Caraibi, Cristina Gallach, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare. "Quello che abbiamo fatto alcuni giorni fa quando sono iniziati i primi insulti all'ambasciatore è stata una nota verbale molto chiara e fondata che è già in mano al governo del signor Maduro", ha detto Gallach di fronte alla commissione Affari esteri della Camera. Lo stesso presidente del Venezuela, Nicolas Maduro ed il ministro degli Esteri, Jorge Arreaza, avevano definito Silva, come "organizzatore" e "complice" della fuga di Lopez. (segue) (Brb)