Venezuela: ministro Esteri spagnolo, presentata nota di protesta contro governo Maduro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo obiettivo è quello di promuovere "elezioni presidenziali, libere, trasparenti e verificabili", ha detto Lopez che, al pari della grande maggioranza dei partiti antigovernativi non intende partecipare alle "truffaldine" elezioni legislative di dicembre. In secondo luogo si batterà "perché i responsabili delle violazioni ai diritti umani, delle torture e degli omicidi possano essere sottomessi alla giustizia internazionale", portando "l'ampia" documentazione esistente all'attenzione della corte penale internazionale (Cpi). Infine, ha detto Lopez riportando colloqui svolti con il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaidò, si cercherà "di attivare tutti i meccanismi per poter alleviare la sofferenza del nostro popolo e garantire l'aiuto economico necessario". (segue) (Brb)