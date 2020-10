Germania: Covid, per “Wsj” il paese punta ad avviare vaccinazioni nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità hanno optato per i centri di somministrazione in quanto ritenuti più sicuri degli ospedali in materia di furti e richieste di vaccinazione da parte di soggetti non idonei. Gli effetti del vaccino verranno monitorati con estrema attenzione e a chi lo ha ottenuto verrà richiesto di comunicare su un'app ogni sintomo o effetto collaterale. L'applicazione partirà insieme alle vaccinazioni. La Germania otterrà l'immunizzazione dall'Ue, che ha preordinato 200 milioni di dosi a Biontech e Pfizer. Allo stesso tempo, il governo tedesco riceverà almeno altre 30 milioni di dosi da Biontech in attuazione del contratto concluso a tal fine con l'azienda. Secondo fonti dell'esecutivo tedesco, saranno necessari almeno sette mesi per vaccinare in Germania chiunque intenda ricevere l'immunizzazione (Geb)