- Soprattutto per la Germania come paese al centro dell'Europa, è importante che i confini rimangano aperti, che ci sia un ciclo economico funzionante e che si combatta insieme la pandemia. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante la riunione in videoconferenza fra i capi di Stato e di governo dell’Ue appena conclusasi. (Geb)