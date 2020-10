Usa: Biden promette di riunire le famiglie dei migranti in caso di vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è impegnato in caso di vittoria a formare una task force che riunirà le famiglie di immigrati separate durante l'amministrazione Trump. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Il suo primo giorno da presidente, Joe Biden emetterà un ordine esecutivo per creare una task force federale per riunire questi bambini con i loro genitori", dice un nuovo messaggio elettorale dell'ex vicepresidente in televisione, della durata di un minuto. Lo spot, intitolato "Separati", è in corso negli stati altalenanti di Florida, Arizona, North Carolina, Pennsylvania e Nevada. Lo spot arriva dopo la visita di Biden in Florida, mentre la sua campagna sta lavorando per migliorare il suo sostegno tra i latino-americani. Biden e il presidente Trump si sono scontrati sull'immigrazione la scorsa settimana durante il dibattito presidenziale. Trump ha difeso la politica di separazione delle famiglie della sua amministrazione durante il primo dibattito, dicendo che i bambini sono stati portati negli Stati Uniti oltre il confine dai trafficanti. Secondo il "New York Times", i genitori di più di 500 bambini separati da loro al confine attualmente non possono essere localizzati. (Nys)