Usa: fonti stampa, Elizabeth Warren punta a essere il segretario del Tesoro di Biden

- La senatrice Elizabeth Warren, del Partito democratico statunitense, avrebbe espresso interesse a ricoprire il ruolo di segretario del Tesoro del candidato alla presidenza Joe Biden, se questi sconfiggerà il presidente in carica Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca la prossima settimana. Lo riporta il sito "Politico", che cita fonti anonime del Partito democratico. Il dipartimento del Tesoro sarà destinato a svolgere un ruolo fondamentale durante i contraccolpi economici della pandemia di coronavirus in corso. "Politico" ha riferito che Warren si batterà per il ruolo se Biden vincerà il 3 novembre. Tra gli altri potenziali candidati alla carica di segretario del Tesoro figurano il governatore della Federal Reserve Lael Brainard, l'ex funzionario del dipartimento del Tesoro Sarah Bloom Raskin e Roger Ferguson, ex vicepresidente della Federal Reserve.(Nys)