Attentato a Nizza, Viminale: Aouissa Brahim non è mai stato segnalato dalle autorità tunisine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo che ha assassinato tre persone a Nizza, indentificato nel tunisino Aouissa Brahim, di 21 anni, clandestinamente sbarcato a Lampedusa il 20 settembre scorso e successivamente destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni, non era mai stato segnalato dalle autorità tunisine, al contrario di altri, e non era neanche segnalato sotto il profilo della sicurezza nei canali di intelligence. Lo si apprende da fonti del Viminale.L'attacco all'arma bianca è avvenuto questa mattina verso le 9:00 a Nizza, nei pressi della basilica di Notre-Dame. Il bilancio è di tre morti e diversi feriti. La polizia ha fermato l'aggressore subito dopo l'attacco.Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che è stata aperta una cellula di crisi. L'aggressore è rimasto ferito durante il fermo da parte della forze dell'ordine.Oggi tutta la nazione è al fianco dei nostri concittadini cattolici, ha detto il presidente Macron. Il capo dello Stato ha condannato "un attacco terrorista islamista". La presenza dei militari sul territorio francese passerà da 3 mila a 7 mila "nel quadro dell'operazione Sentinelle", ha annunciato.Dure parole di condanna sono arrivate dai leader di diversi Paesi. Bisogna unirsi per difendere i valori di democrazia, libertà e diritti fondamentali. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo la video conferenza tra i leader di Unione europea e Canada. "Voglio esprimere l'emozione dell'Ue davanti a questo attacco terroristico" e la "solidarietà alla Francia e al popolo francese" così come "alle famiglie delle vittime". Questi attacchi sono per Michel "contro la democrazia e la libertà" e "dobbiamo unirci per difendere i nostri valori di democrazia, libertà e diritti fondamentali".(Rin)