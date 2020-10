Usa: crescita pil record su base annua, +33,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo statunitense è cresciuto ad un tasso record del 33,1 per cento su base annua nel secondo trimestre, ha dichiarato giovedì il dipartimento del Commercio. Il salto segue il crollo del 31,4 per cento annualizzato del secondo trimestre e ha più o meno raddoppiato il successivo aumento più grande mai registrato. Molti analisti, secondo il sito "MarketWatch", si aspettavano un aumento del 32 per cento. Tuttavia, il boom del 33 per cento non compensa il calo del trimestre precedente. Gli esperti hanno detto che una piena ripresa potrebbe richiedere anni, dato che il ritmo di crescita del pil è destinato a rallentare significativamente negli ultimi tre mesi del 2020.(Nys)