Usa: il Virginia Military Institute rimuoverà la statua del generale confederato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Virginia Military Institute, negli Stati Uniti, ha votato per rimuovere la statua del generale confederato Stonewall Jackson, mentre aumenta la pressione sulla scuola militare per affrontare le accuse di razzismo. Lo riporta la "Washington Post". La decisione unanime del consiglio dell'istituto fa seguito a un rapporto del quotidiano di questo mese che descrive in dettaglio le discriminazioni della scuola di Lexington, vecchia di 181 anni. Alla scuola militare, secondo l'inchiesta della "Wp", i cadetti afroamericani subiscono minacce di linciaggio, ricordi del Klan e la venerazione della Confederazione. Il governatore della Virginia, Ralph Northam, ha ordinato un'indagine indipendente su ciò che lui e altri funzionari statali hanno definito "la chiara e spaventosa cultura del razzismo strutturale in corso all'Istituto Militare della Virginia". (Nys)