Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appunti previsti per domaniVARIE:- L’Unione sindacale di base protesta davanti la sede della Regione Lazio per chiedere il rafforzamento della sanità pubblica. Piazza Oderico da Pordenone. (ore 10)- Presidio di protesta davanti la sede dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per la proroga dei 70 precari, promosso dai sindacati Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. via Piemonte 60 a Roma. (ore 10)- Presidio di protesta dei circoli Arci contro la chiusura, scattata in seguito alle misure anti Covid dell’ultimo dpcm. Piazza Montecitorio. (ore 14:30) (segue) (Rer)