Germania: Covid, per “Wsj” il paese punta ad avviare vaccinazioni nel 2020

- Il governo federale punta ad avviare le vaccinazioni contro il coronavirus in Germania entro la fine del 2020. Dosi dell'immunizzazione, prodotta dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech, sarebbero già stoccate in un magazzino nel paese. “Entro poche ore” dall'approvazione del vaccino da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), le dosi verranno inviate in più 60 centri regionali per la somministrazione. È quanto afferma il quotidiano “The Wall Street Journal”, sulla base di quanto appreso da fonti informate sui fatti. Il vaccino di Biontech sarebbe ormai prossimo all'autorizzazione da parte dell'Ema. I primi a ricevere l'immunizzazione in Germania saranno personale sanitario, anziani, malati, forze dell'ordine e quanti vivono “in condizioni di affollamento”. La gran parte della popolazione verrà vaccinata “dopo diversi mesi”. Intanto, Biontech sta testando il vaccino sviluppato in collaborazione con la società farmaceutica statunitense Pfizer. Un portavoce di Biontech ha confermato che l'azienda ha avviato l'immagazzinamento di dosi di vaccino presso un polo per i trasporti in Germania, la cui localizzazione è segreta. Da questo sito, immediatamente dopo l'approvazione dell'Ema, partiranno le consegne per i centri di vaccinazione nei 16 Laender. (segue) (Geb)