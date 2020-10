Usa: sondaggio Monmouth, Biden in vantaggio di 4-6 punti su Trump in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un vantaggio tra i quattro e i sei punti punti sul presidente in carica Donald Trump in Florida, a meno di una settimana dal voto del 3 novembre. L'indagine della Monmouth University ha rilevato che il presidente è dietro a Biden di cinque punti, che ha un consenso tra il 45 e il 50 per cento tra gli elettori registrati, crescendo di almeno un punto nell'ultimo mese. Il vantaggio di Biden è concentrato principalmente tra le donne e i giovani, mentre Trump è in vantaggio tra i bianchi e gli elettori latinos. Il sondaggio della Monmouth University è stato condotto per telefono dal 24 al 28 ottobre, tra 509 elettori registrati in Florida. I risultati del sondaggio hanno un margine di errore di più o meno 4,4 punti percentuali. (Nys)