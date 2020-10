Covid: da riunione fra leader Ue confermato coordinamento per rispondere a nuova ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stretto coordinamento tra governi e Commissione europea per rispondere con rapidità ed efficacia alla nuova ondata di contagi. Questo l’impegno emerso dalla videoconferenza informale dei 27 leader europei secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi. Dai test, al vaccino, alle app di tracciamento, alla condivisione di dati e necessità sulle terapie intensive: le misure sanitarie anti-Covid hanno successo solo se coordinate in Europa. L’Italia, proseguono le fonti, sostiene questo approccio e pensa che i ministri della Salute debbano svolgere un ruolo di primo piano. La risposta sanitaria non è alternativa a quella sociale ed economica: il recovery fund deve partire prima possibile. (Res)