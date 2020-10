Covid: Michel, test, tracciamento e vaccini sono temi cruciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I test, le app di tracciamento e i vaccini sono temi cruciali nel medio e nel lungo periodo per contrastare il Covid. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, al termine della videoconferenza con i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue tenutasi oggi. “Lavoreremo per rafforzare il coordinamento fra i Paesi membri su test e tamponi”, ha detto Michel, secondo cui durante l’incontro si “incoraggiata l’iniziativa sull’interoperabilità fra varie app di tracciamento: su questo fronte dobbiamo continuare a fare progressi”. Durante la riunione si è parlato anche dei vaccini. “Abbiamo condiviso tutte le informazioni, dobbiamo anticipare la disponibilità sul mercato di uno o più vaccini”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Ue che ha poi elencato tre punti cruciali per contrastare la pandemia. “Il primo punto è assicurarsi di garantire una distribuzione equa fra Stati membri nell’ambito dei contratti siglati dalla Commissione Ue. Il secondo è convergere sulle fasce di popolazione che devono avere priorità sui vaccini: in vari Paesi sono stati individuati dei gruppi target, come le persone anziane, con malattie croniche e che operano nel settore medico. Vorremmo armonizzare questi aspetti”, ha detto Michel. (segue) (Beb)