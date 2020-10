Covid: Michel, test, tracciamento e vaccini sono temi cruciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il presidente del Consiglio Ue, ha elencato il terzo punto cruciale nella lotta al Covid che è l’aspetto logistico. “Anche se i vaccini saranno disponibili a breve, ci sarà un grosso lavoro logistico da fare; ci saranno problemi dal punto di vista della conservazione e del trasporto, e servirà una strategia per evitare le fake news e garantire la trasparenza”, ha detto Michel. “Tutti siamo consapevoli dei grossi sforzi fatti sul piano finanziario e questi devono portare a uno o più vaccini. Abbiamo visto che c’è una grande volontà di lavorare insieme in maniera decisa e convinta, che c’è la volontà politica dei leader per dare l’impulso necessario per poter anticipare tutte le azioni necessarie”, ha concluso. (Beb)