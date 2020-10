Covid: Michel, per favorire ripresa economica dobbiamo "rimboccarsi le maniche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per favorire la ripresa economica europea dopo la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 è necessario “rimboccarsi le maniche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, al termine della videoconferenza con i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue tenutasi oggi. “Speriamo che a breve termine riusciremo a prendere una decisione sul pacchetto di misure finanziarie concordato a luglio. Tutti capiamo quanto sia importante realizzare progressi per limitare la diffusione del virus. La videoconferenza di oggi è stata un’occasione per avere uno scambio di vedute ma è anche importante convergere fra le varie posizioni, saremo più forti se combatteremo insieme questo virus”, ha detto Michel. “L’unica opzione è rimboccarsi le maniche e non soltanto a parole ma con decisioni concrete per garantire la protezione dei nostri cittadini e rilanciare le nostre economie e i nostri modelli sociali. Dobbiamo compiere progressi importanti con tutti i 450 milioni di cittadini europei”, ha detto il presidente del Consiglio Ue. (Beb)