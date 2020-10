Covid: von der Leyen, dobbiamo agire in modo rapido, coerente e coordinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi i Paesi europei stanno riuscendo ad affrontare meglio le conseguenze del Covid, ma se non si agirà in modo rapido, coerente e coordinato si rischia una pressione eccessiva sui sistemi sanitari. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza fra i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue tenutasi oggi. “Dobbiamo condividere i dati, che devono essere forniti in maniera precisa all’Ecdc. È nell’interesse di tutti, ci aiuta a capire cosa succede, a reagire, a conoscere meglio la situazione e a coordinarci. Se condividiamo di più le informazioni sui letti di terapia intensiva, per esempio, possiamo organizzare dei trasferimenti di pazienti. Abbiamo messo a disposizione 220 milioni di euro per finanziare il trasporto transfrontaliero di pazienti ove necessario”, ha ricordato von der Leyen. “Lanceremo una piattaforma per mettere allo stesso tavolo esperti che consigliano i governi nazionali e l’Ue allo scopo di condividere buone prassi e allineare le indicazioni fornite ai governi. Lo scambio di conoscenze scientifiche è fondamentale, eviteremo di lanciare messaggi incoerenti”, ha aggiunto von der Leyen. (Beb)