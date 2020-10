Covid: von der Leyen, lavoriamo su nuovi test antigienici e collegamento app di tracciabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tenere i contagi sotto controllo serve una campagna massiccia di test. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della videoconferenza fra i 27 capi di Stato e di governo dell’Ue tenutasi oggi. “Dobbiamo convalidare i nuovi test rapidi antigienici che sono fondamentali. Ci permetteranno di garantire il riconoscimento reciproco dei test da un Paese all’altro, un elemento che sarà cruciale anche per i viaggi”, ha detto la presidente. Al fianco dei test c’è la questione della tracciabilità. “Ventidue Stati membri hanno sviluppato o stanno sviluppando un app di tracciamento dei contagi. Stiamo aprendo la strada verso l’interoperabilità delle app: tre di queste già sono collegate e le altre 19 si assoceranno a novembre. Abbiamo contato 50 milioni di download, non basta abbiamo bisogno di una copertura più ampia. Per questo motivo ho chiesto ai leader europei di incoraggiare un massiccio utilizzo di queste app. Dobbiamo consentire che le app comunichino fra loro”, ha detto von der Leyen, annunciando un “modello per la localizzazione dei passeggeri" per agevolare il tracciamento e consentire i viaggi. "A novembre proporremo un progetto pilota per avere un modello europeo entro fine anno”, ha detto von der Leyen. (Beb)