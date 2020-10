Coronavirus: New York, aumento "molto preoccupante" secondo De Blasio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- New York City sta vedendo un aumento "molto preoccupante" dei contagi di Covid-19 nei suoi cinque borough, ha detto oggi il sindaco Bill de Blasio, secondo quanto riportato dal sito "Politico". Il tasso di test positivi della città ha raggiunto l'1,92 per cento sulla base di una media di sette giorni, il numero più alto da settimane e la prima volta che il sistema metrico decimale ha visto un "salto significativo" da quando la città ha iniziato a tracciarlo a settembre, ha detto de Blasio. Il tasso di un giorno era ancora più alto, al 2,7 per cento. La città ha segnalato 532 nuovi casi di coronavirus - un numero che si aggira intorno alla soglia di 550 per tenere sotto controllo la pandemia, che ha superato all'inizio di questa settimana. Mentre i precedenti picchi sono stati determinati da epidemie circoscritte ad alcuni quartieri di Brooklyn e del Queens, i funzionari ora affermano che i nuovi casi sono in aumento in tutta la città. (Nys)