Paraguay: presidente Abdo nomina Oscar Llamosas come nuovo ministro delle Finanze (2)

- "Il nostro paese ha tutte le condizioni per superare questa congiuntura, ma ci riusciremo solo con l'aiuto di tutti i settori, pubblico e privato", ha affermato il neo ministro. Nel corso della cerimonia di insediamento del nuovo ministro il presidente della Banca centrale del Paraguay (Bcp), José Cantero, ha affermato che l'economia soffrirà nel 2020 un calo dell'1,5 per cento del pil, inferiore alle stime precedenti. Il programma di riattivazione dell'economia prevede investimenti in opere pubbliche, per 1,372 miliardi di dollari, mente saranno 676 i milioni destinati a crediti agevolati per la produzione e 465 quelli dedicati a programmi di protezione sociale. (segue) (Abu)