Kosovo: ambasciata italiana e partner commemorano le vittime del disastro aereo del 1999 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso il generale Risi, comandante della Kfor ha affermato: "Sono passati 21 anni ma non è stato dimenticato l'ultimo sacrificio di questi giovani uomini e donne. La loro dedizione rimane un valido esempio per tutte le persone civili e militari che scelgono di dedicare la loro vive per servire i bisognosi. Possano riposare in pace e che i loro valori continuino a guidare tutti noi, mentre ci sforziamo di sostenere il Kosovo e la regione sulla via della pace e della stabilità". All'evento hanno partecipato rappresentanti dell'ambasciata d'Italia a Pristina, delle Forze armate italiane, dei Carabinieri, della Polizia di Stato italiana della missione Eulex Kosovo e delle Nazioni Unite. (Com)