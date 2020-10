Kosovo: premier Hoti a colloquio con ambasciatori del Quintetto su stato di diritto e corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Avdullah Hoti ha tenuto una riunione con gli ambasciatori dei paesi del Quintetto e con il rappresentante speciale dell'Ue in Kosovo in merito alla cooperazione nel campo dello stato di diritto, in particolare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Lo riferisce il governo kosovaro con una nota. "Il primo ministro Hoti ha espresso la determinazione a rafforzare la lotta contro la criminalità e la corruzione e la sua disponibilità a collaborare con i governi degli Stati membri del Quintetto in questa direzione", si legge nel comunicato, ripreso dai media kosovari.(Kop)