Kosovo: presidente Thaci, usciremo vincitori davanti a Tribunale speciale Uck (2)

- Il presidente kosovaro ha comunque precisato di aver sostenuto la Procura speciale Uck sin dall'inizio: "Se non fosse stato per il mio sostegno, non sarebbe in alcun modo stata approvata dal parlamento del Kosovo". A modo di vedere di Thaci, i crimini di guerra della Serbia sono stati dimostrati chiaramente. "La tendenza per le vittime a diventare gli aggressori e per gli aggressori a diventare le vittime è ingiusta, ma sono fiducioso che usciremo vincitori da questo processo non facile", ha affermato il presidente kosovaro. Lo scorso 23 ottobre, come osservato da alcuni esperti legali citati dalla stampa di Pristina, il Tribunale speciale dell'Aia ha esaurito il termine legale di sei mesi per decidere se archiviare o confermare le accuse per crimini di guerra contro il presidente kosovaro Thaci e il leader del Pdk, Kadri Veseli, per il loro ruolo passato di comandanti dell'Uck. (segue) (Kop)