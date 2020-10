Serbia-Kosovo: fonti stampa, nuova tappa del dialogo tecnico il 29 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 29 ottobre la prossima tappa di dialogo a livello tecnico fra Belgrado e Pristina con la mediazione di Bruxelles: è quanto riferisce la stampa serba, citando fonti riservate. La tappa era inizialmente prevista per la fine di settembre, ricordano i media di Belgrado, ma è stata rinviata a causa dell'assenza di alcuni membri dello staff del Servizio di azione esterna dell'Ue perché posti in autoisolamento a causa del coronavirus. Fra i punti all'ordine del giorno vi saranno le questioni finanziarie e legate alle proprietà immobiliari. Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, è stato il 15 ottobre in Serbia dopo aver terminato una visita di due giorni a Pristina avviata il 13 ottobre. (segue) (Seb)