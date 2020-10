Serbia-Kosovo: fonti stampa, nuova tappa del dialogo tecnico il 29 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei 27 paesi Ue hanno esaminato nella riunione del 12 ottobre la relazione presentata dal rappresentante speciale. Si tratta del primo esame a livello ministeriale della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina da quando Lajcak è stato designato per tale incarico. Il 21 ottobre l'allora ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha dichiarato che le autorità di Pristina hanno "ingannato sia la Serbia che l'Unione europea" perché anche dopo 7 anni non hanno ancora attuato l'Accordo di Bruxelles. Dacic ha partecipato in videoconferenza alla seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicata al nuovo rapporto semestrale del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sul lavoro della missione in Kosovo (Unmik). In quell'occasione Dacic ha affermato che la Serbia "pone da anni all'Unione Europea la domanda" se si possono chiamare "dialogo e accordo" qualcosa su cui due parti concordano e che firmano, ma poi una delle due "dice che non attuerà quanto concordato". (segue) (Seb)