Balcani: premier kosovaro Hoti, ancora in attesa di invito a summit su mini Schengen

- Il governo del Kosovo non ha ancora ricevuto un invito per partecipare al prossimo incontro dedicato alla mini area Schengen nei Balcani. "L'ufficio del primo ministro del Kosovo sta aspettando un invito per l'incontro. Appena riceveremo l'invito, annunceremo la nostra decisione ai media ed al pubblico", ha affermato il premier kosovaro Avdullah Hoti parlando al portale d'informazione "Gazeta Express". I leader dei paesi dei Balcani occidentali si riuniranno in video conferenza venerdì 30 ottobre per un summit dedicato all'iniziativa di cooperazione regionale nota come mini Schengen. Non è ancora stata ufficializzata la partecipazione del Kosovo al summit, dopo che l'accordo firmato a Washington dal premier kosovaro Hoti e dal presidente serbo Aleksandar Vucic per la normalizzazione dei rapporti economici tra i due paesi prevede anche l'inclusione di Pristina alla mini Schengen. Durante la recente visita di Hoti a Skopje, inoltre, il primo ministro macedone Zoran Zaev ha auspicato l'inclusione del Kosovo in tutte le iniziative di cooperazione economica nei Balcani. L'iniziativa per un'una mini area Schengen nei Balcani è stata lanciata dal presidente serbo Vucic e dai premier di Albania e Macedonia del Nord, Edi Rama e Zaev. (Kop)