Kosovo: Thaci discute con leader partiti delle prossime ammnistrative a Podujeve e Mitrovica Nord (3)

- Le elezioni amministrative anticipate per i comuni del Kosovo di Mitrovica Nord e Podujeva si terranno il prossimo 29 novembre. Lo ha annunciato in precedenza il presidente del Kosovo, Hashim Thaci secondo quanto riferito in una nota della presidenza di Pristina. Le elezioni si terranno dopo che gli ex sindaci dei due comuni si sono dimessi per entrare a far parte della squadra di governo nazionale. Il capo di Stato kosovaro ha incaricato la Commissione elettorale centrale di intraprendere tutte le azioni necessarie per organizzare e tenere le elezioni del sindaco nei due comuni. Thaci ha chiesto alla Commissione di organizzare il prossimo passaggio elettorale in coordinamento con altre istituzioni pertinenti e seguendo la legge sulla prevenzione e la lotta contro la pandemia di Covid-19. L'ex sindaco di Mitrovica Nord, Goran Rakic, si è dimesso a giugno per essere nominato vice primo ministro e ministro dell'Amministrazione locale nell’esecutivo guidato dal premier Avdullah Hoti. Rakic è presidente della Lista serba, forza politica che rappresenta i serbi del Kosovo al governo. Il primo cittadino di Podujeva, Agim Veliu, che fa parte della Lega democratica del Kosovo (Ldk), si è dimesso per assumere l’incarico di ministro dell’Interno. (Alt)