Venezuela: giornalista e attivista politico arrestato per complicità in fuga dell'oppositore Lopez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato nazionale dei lavoratori della stampa (Stp) ha chiesto la liberazione di Carreno e respinto "qualsiasi tentativo di fabbricare prove false per incriminarlo". Edgar Cardenas, segretario generale del Collegio nazionale dei giornalisti a Caracas, ha da parte sua censurato anche il modo in cui è stato compiuto l'arresto e il lavoro del tribunale. "Roland Carreno è stato condannato in un processo manipolato dal governo di Maduro", con accuse di vari reati in violazione "del giusto processo e dei diritti umani", ha scritto Cardenas in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Le due persone che accompagnavano Carreno al momento in cui è stato arrestato sono state rimesse in libertà. A tutt'oggi le persone incriminate per la fuga di Lopez dal paese sono, oltre all'attivista di Vp, due addetti alla sicurezza della residenza dell'ambasciatore spagnolo. (segue) (Vec)