Venezuela: giornalista e attivista politico arrestato per complicità in fuga dell'oppositore Lopez (5)

- Lopez, che scontava ai domiciliari la parte residua di una condanna per istigazione alla violenza, era comparso nella mattina del 30 aprile 2019 al fianco del leader oppositore Juan Guaidò, svegliando gli entusiasmi di quella parte della popolazione chiamata a una nuova giornata di mobilitazione nazionale contro il governo di Nicolas Maduro. Nel giro di poche ore, però, veniva svelato che il numero di militari pronti a lasciare Maduro era esiguo (e senza nessun nome di particolare richiamo) e che la base aerea inizialmente presentata come sede delle operazioni non era mai stata presa. Nella notte, Lopez era entrato prima nei locali dell'ambasciata cilena a Caracas, quindi aveva ottenuto ospitalità nella residenza dell'ambasciatore di Spagna a Caracas. (Vec)