Covid: ministero Istruzione, dati su scuole forniti a Iss per puntuale analisi

- Con riferimento ai dati relativi ai casi di infezione da Sars-Cov-2 rilevati in ambito scolastico, il ministero dell'Istruzione comunica di aver condiviso, fin dall'inizio, i risultati del monitoraggio condotto attraverso i dirigenti scolastici con l'Istituto superiore di sanità, per contribuire alle analisi epidemiologiche. Lo si legge in una nota del dicastero. Il sistema scolastico si è impegnato, fin dalla prima settimana di lezioni, per dare il proprio sostegno alla raccolta di informazioni, contribuendo a completare il quadro epidemiologico generale e a disegnare il trend di quanto osservato nelle scuole italiane in relazione al Covid-19. Quest’attività - prosegue la nota - testimonia l'attenzione che il ministero dell'Istruzione ha avuto nei confronti della sorveglianza epidemiologica, con lo scopo di contribuire a ridurre la diffusione dell'epidemia. Tutti i dati sono in possesso delle autorità sanitarie, a cui sono trasferiti settimanalmente per la loro analisi nell'ambito del quadro epidemiologico generale. (Com)