Scuola: ricostituito il Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi specifici dell'apprendimento

- Si è insediato oggi, alla presenza della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, il nuovo Comitato tecnico-scientifico sui Disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa). La riunione si è svolta in videoconferenza. E' quanto riferisce una nota del dicastero. Il Comitato - del quale fanno parte i massimi esperti italiani sul tema - è tornato a riunirsi oggi, per la prima volta, dal 2013, anno dell'ultima convocazione. La sua ricostituzione è stata fortemente voluta dalla ministra Azzolina. Armonizzare la normativa vigente e aggiornare le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni con Dsa alle nuove evidenze scientifiche in campo pedagogico e psicologico sono i due principali obiettivi di lavoro del gruppo di esperti. "Come sapete, il Comitato, pur previsto dalla legge, non è stato ricostituito negli ultimi anni - ha sottolineato la ministra Azzolina, ringraziando oggi i componenti del Cts -. È invece importante che un settore così delicato sia presidiato da alte professionalità scientifiche, in grado di fornire orientamenti alle scuole. Abbiamo davanti molto lavoro, ma lo dobbiamo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi: miglioreremo il percorso di inclusione, per una scuola che sia sempre più accogliente e capace di garantire il meglio ai nostri studenti e alle nostre studentesse". (Com)