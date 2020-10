Roma: Calenda, a Casal Monastero aspettano metro dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La soddisfazione della sindaca Raggi per l’attivazione dei nuovi bus della linea 344 di Casal Monastero lascia stupiti. Perché non è con gli annunci a favore di telecamera e taccuini che si convincono i romani. Ai quali, per esempio, andrebbe spiegato che fine hanno fatto i suoi tre obiettivi del 2016 sulla mobilità: il prolungamento della metro B da Rebibbia a Casal Monastero passando per San Basilio e la funivia urbana Battistini-Casalotti". A dirlo il leader di Azione Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma, sottolineando che "di queste opere non è partito neanche un cantiere e la società del Comune che ha in carico i progetti è stata messa in liquidazione. Per non parlare dei tre anni di ritardi accumulati dalla sindaca per portare la linea C fino al nodo di scambio con la Linea B a Colosseo", conclude Calenda.(Rer)