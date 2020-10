Roma: assessore Trasporti, Calenda non sa dove sta Casal Monastero, in periferie mai visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda non sa neanche dove si trova Casal Monastero. Parla di periferie magari dall’attichetto della sua casa in centro a Roma". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale Pietro Calabrese (M5s). "Evidentemente gli dà molto fastidio che la sindaca Raggi stia portando nuovi autobus proprio in quelle periferie, dove quando era ministro non l'hanno mai visto, neanche di sfuggita. Hanno solo dovuto subire le sue chiacchiere. Le sue false promesse - aggiunge Calabrese -. A Casal Monastero non saprebbe arrivarci nemmeno con l’aiuto del navigatore. Fa davvero ridere. Questi sono bus comprati con i soldi dei romani, investimenti importanti per la città. Saranno 328 in più entro dicembre, altri 227 sono su strada già dal 2019, ne arriveranno 212 il prossimo anno. Praticamente arriveremo a oltre 900 in più nel 2021. In un solo mandato rinnoviamo oltre metà della flotta e tuteliamo un'azienda che era sull'orlo del fallimento, preservando migliaia di posti di lavoro e mantenendola pubblica. E' più di quanto sia stato fatto per i trasporti negli ultimi 20 anni. Sapete perché Calenda rimane muto sulla fabbrica di bus di Avellino che ha riaperto grazie agli acquisti della Raggi? Perché è esattamente quanto doveva fare lui da ministro", conclude l'assessore.(Rer)