Francia: Fazzolari (Fd'I) a Lamorgese, dove sono gli altri 20 sbarcati con attentatore?

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fd'I segnala: "L'attentatore di Nizza, il tunisino Brahim Aoussaoui, sarebbe sbarcato in Italia su un barchino insieme ad altri 20 connazionali. Il ministro dell'Interno Lamorgese sa dirci - continua il parlamentare in una nota - dove si trovano i 20 connazionali e sa quanti di questi sono dei fanatici tagliagole islamisti? Quanti altri terroristi e criminali sono stati accolti a braccia aperte da questo governo?". (Com)