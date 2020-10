Roma: Raggi, dopo 20 anni nuova vita per giardini piazza Vittorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato riaprono giardini di piazza Vittorio Emanuele II dopo lavori riqualificazione. "Dopo più di 20 anni i giardini di una delle piazze più importanti della nostra città tornano a nuova vita. L'intervento era atteso da decenni". Lo dichiara in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I residenti di questo rione auspicavano un lavoro di riqualificazione completa, che fungesse da volano per risolvere i problemi di sicurezza e decoro che ci sono su piazza Vittorio. La rinnovata bellezza dei giardini è solo il primo tassello - spiega Raggi -. Non ci fermiamo e nei prossimi anni quest'area sarà curata e monitorata attentamente per evitare che torni nel degrado". (Rer)