Usa: sondaggio Quinnipiac, Biden in vantaggio di 7 punti su Trump in Pennsylvania

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha un vantaggio di sette punti sul presidente Donald Trump in Pennsylvania, secondo un sondaggio dell'Università di Quinnipiac pubblicato oggi. Tra i probabili elettori della Pennsylvania intervistati, il 51 per cento preferisce l'ex vicepresidente rispetto al 44 per cento che dichiara di sostenere Trump. Solo il 4 per cento dei 1.324 abitanti della Pennsylvania intervistati è indeciso, e il sondaggio aveva un margine di errore di più o meno tre punti percentuali. Il sondaggio è stato condotto tra il 23 e il 27 ottobre - in gran parte prima della fatale sparatoria di Walter Wallace di lunedì scorso da parte della polizia di Philadelphia e delle notti di proteste e disordini che ne sono seguite. Trump ha cercato di capitalizzare i timori di violenza e di caos tra gli elettori dei sobborghi sulla scia dell'evento. (Nys)