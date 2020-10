© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo una famiglia: così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha commentato la dichiarazione congiunta del Consiglio Ue a sostegno del paese per gli attacchi avvenuti oggi a Nizza e Avignone. "Uniti di fronte alle sfide. Insieme per difendere i valori che sono alla base della nostra Unione. A tutti voglio dire: grazie per il vostro sostegno", ha scritto Macron su Twitter. (Frp)