Lavoro: Confcommercio a governo, proroga ammortizzatori e gestione accorta divieto licenziamento

- In occasione dell’incontro in videoconferenza con i ministri Catalfo e Patuanelli, Confcommercio, rappresentata dalla vicepresidente con delega al Lavoro, Donatella Prampolini, e dal segretario generale, Luigi Taranto, ha sottolineato la necessità che la prosecuzione del divieto di licenziamento si accompagni alla prosecuzione dell’intervento degli ammortizzatori sociali emergenziali, ma anche l’esigenza che tale divieto sia gestito con accortezza, confermando ed ampliando le possibilità di deroga e prevedendo anche l’ipotesi di agibilità dei licenziamenti contestualmente all’esaurimento delle settimane di fruizione dei trattamenti. Lo riferisce una nota. Quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali occorre che essa si collochi in una fase di ripartenza del ciclo economico. Dovranno essere inoltre salvaguardati quegli strumenti che in questa fase hanno dimostrato di essere abbastanza flessibili per le nostre tipologie di imprese, come il Fondo di integrazione salariale (Fis), prevedendo una loro estensione anche alle imprese più piccole e al mondo del lavoro autonomo. Sul versante della formazione - prosegue la nota -, la costituzione del Fondo nuove competenze, introdotto con il decreto Rilancio e rafforzato con il decreto Agosto, secondo Confcommercio può rappresentare un’importante opportunità per imprese e lavoratori, legando l’organizzazione del lavoro alla formazione. E’ necessario però che in tempi brevi possa prendere avvio la fase operativa, con la pubblicazione da parte di Anpal dell’Avviso per l’accesso allo strumento e che le procedure siano snelle e veloci.(Com)