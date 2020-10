© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I posti letto in terapia intensiva attivati o attivabili in pochi giorni sono 10.337. Lo ha detto oggi in conferenza stampa il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, che ha ricordato come all'inizio dell'epidemia i posti in terapia intensiva erano 5.179. "Non c'è nessun problema di affollamento delle terapie intensive", ha aggiunto Arcuri. (Rin)