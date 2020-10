Francia: Gelmini (FI), governo ha indebolito decreti Sicurezza, siamo molto scettici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha affermato: "Noi abbiamo chiesto al ministro Lamorgese di venire subito in Parlamento. I fatti avvenuti in Francia sono di una gravità inaudita - ha continuato la parlamentare -, che questo terrorista sia transitato da Lampedusa apre un interrogativo molto serio su quello che avviene all'interno del nostro Paese". Durante la registrazione di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1, l'esponente di FI ha proseguito: "In questi mesi abbiamo visto modificare i decreti Sicurezza, peggiorandoli e indebolendoli, e tutto questo non va nella direzione giusta. Forza Italia è una forza politica di opposizione responsabile, ma su questo è molto ferma nel dire al governo che deve riferire in Parlamento - ha concluso Gelmini - e che quello che è avvenuto francamente ci rende molto scettici sull'operato dell'esecutivo in materia di immigrazione fino ad oggi". (Rin)