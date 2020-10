Francia: Di Maio, attentato a Nizza è attacco a tutto l’Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco avvenuto oggi a Nizza, costato la vita a tre cittadini francesi, “non è solo un attacco alla Francia, ma a tutto l’Occidente”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un punto stampa durante la sua odierna visita in Israele. “In tutti i colloqui avuti oggi non abbiamo non potuto affrontare questo terribile attacco che ha subito la Francia”, ha detto il capo della diplomazia italiana. “Come Occidente e come Unione europea dobbiamo essere compatti contro ogni tipo di estremismo e di violenza. In questo momento storico, come ha detto anche il presidente (Sergio) Matterella, dobbiamo agire contro ogni tipo di violenza e terrorismo”, ha detto il titolare della Farnesina. (Res)